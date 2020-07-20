Помер режисер "Пригод Незнайка" Олександр Боголюбов: що відомо
Олександр Боголюбов помер у 86 років. Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Радянський режисер мультфільмів "Пригоди Незнайка та його друзів" і "Чарівник Смарагдового міста" Олександр Боголюбов помер у віці 86 років.
Про це повідомили на сайті Союзу кінематографістів Росії 20 липня. Причину смерті не уточнили. Відзначимо, що в січні 2020 року син режисера актор Оскар Кучера повідомляв про госпіталізацію батька.
Боголюбов з дружиною та сином Радио "Комсомольская правда"
Боголюбов народився в 1934 році в Москві (Росія). У 1962 році закінчив Київський державний інститут театральних мистецтв, після випуску працював другим режисером на кіностудії ім. Довженка та Одеської кіностудії.
Окрім анімаційних стрічок, режисер знімав кіно. Разом з Володимиро Чеботарьовим створили фільм "Батальйони просять вогню" за однойменною повістю Юрія Бондарева.
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