Помер режисер Говорухін

Російський режисер Станіслав Говорухін помер у Москві 14 червня у віці 82 років.

Як зазначає РИА Новости , про це повідомив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

"Я хочу вас проінформувати про те, що о 10:37 в санаторії "Барвиха" після важкої і тривалої хвороби помер, пішов з життя наш колега Станіслав Сергійович Говорухін. Він боровся до кінця з хворобою, але вона його перемогла", - сказав він під час засідання парламенту РФ.

Нагадаємо, напередодні російські ЗМІ поширили інформацію про смерть режисера, але прес-секретар Говорухіна спростувала цю інформацію.

Станіслав Говорухін - народний артист РФ, сценарист, режисер картин "Вертикаль", "Місце зустрічі змінити не можна", "Пірати XX століття", "У пошуках капітана Гранта", "Десять негренят", "Ворошиловський стрілець", "Благословіть жінку" і багатьох інших.

Брав активну участь у політичному житті РФ, будучи членом путінської партії "Єдина Росія". У 2000 році був кандидатом в президенти країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні цього року колишня журналістка "Радіо Свобода" Дар'я Комарова зізналася у тому, що до неї домагався Говорухін .