Помер режисер "Чародіїв" та "Пригод Електроніка": що відомо

Радянський кінорежисер Костянтин Бромберг помер у США на 81-му році життя.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook режисер і сценарист Михайло Ідов:

"У Детройті помер режисер Костянтин Бромберг, постановник радянських мегахітів "Чародії "та "Пригоди Електроніка".

Костянтин Бромберг kino-teatr.ru

За словами Ідова, у США Бромберг не займався кіно:

"У США Бромберг нічим пов'язаним з кіно не займався і, здається, навіть не намагався, просто жив. У свій час, пам'ятаю, мріяв про пересувний музей з копіями світових шедеврів".

Нагадаємо, в 1980 році на екрани вийшов дитячий фільм "Пригоди Електроніка", а в 1982 – "Чародії". За "Пригоди Електроніка" Бромберг отримав державну премію СРСР.

Кадр із фільму "Пригоди Електроніка" Газета.Ру

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