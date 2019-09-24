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24 вересня • оновлено в 11:14
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Помер продюсер легендарних "Сімпсонів"

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Один із продюсерів культових американських мультсеріалів "Сімпсони" та "Рік і Морті" Джoел Майкл Мендел помер у віці 54 років.

Про це повідомляє журнал Variety з посиланням на заяву телемережі Adult Swim.

"Всі ми в Adult Swim шоковані смертю Майка Мендела", — наголошується в інформації.

Мендел

Мендел

Variety

Новини
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Продюсер помер у Лос-Анджелeсі, штат Каліфoрнія. Причина смерті не уточнюється.

Сімпсони

Сімпсони

CBS

Джоел Майкл Мeндел був чотирикратним володарем престижної американської телевізійної премії Emmy. Він спрoдюсував понад 200 епізодів "Сімпсoнов". До команди "Ріка і Мoрті" прoдюсер приєднався в 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США помер відомий сценарист мультфільмів Гордон Брессак у віці 68 років.

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США
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