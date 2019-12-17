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18 грудня • оновлено в 00:58
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Помер популярний блогер-зек Мопс дядя Пес

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Помер популярний блогер і колишній в'язень Мопс дядя Пес (Сергій Новик).

Про смерть 47-річного чоловіка повідомили адміністратори YouTube-каналу "Мопс дядя Пес" у вівторок, 17 грудня.

Помер популярний блогер-зек Мопс дядя Пес

Причина смерті не вказана, але в мережі пишуть, що останнім часом блогер зловживав алкоголем і вживав наркотики.

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Мопс провів в ув'язненні більшу частину свого життя, 27 років. Він став популярним в 2013 році, на каналі в YouTube у нього налічується майже півмільйона підписників. У 2017 році він також став учасником шоу "Інтуїція" на "Новому каналі".

Останнім часом Мопс жив в Бердичеві. Займався благодійністю, допомагав дитячим будинкам.

Мопс на "Новому каналі"

Мопс на "Новому каналі"

Мопс дядько Пес

Мопс дядько Пес

Instagram

Мопс дядько Пес

Мопс дядько Пес

Instagram

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Україні помер відомий актор театру і кіно. Він був визнаний народним артистом України та присвятив сцені майже півсотні років.

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Україна
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Какая страна, такие м популярные блогеры)))))))
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