Помер популярний блогер-зек Мопс дядя Пес

Помер популярний блогер і колишній в'язень Мопс дядя Пес (Сергій Новик).

Про смерть 47-річного чоловіка повідомили адміністратори YouTube-каналу "Мопс дядя Пес" у вівторок, 17 грудня.

Причина смерті не вказана, але в мережі пишуть, що останнім часом блогер зловживав алкоголем і вживав наркотики.

Мопс провів в ув'язненні більшу частину свого життя, 27 років. Він став популярним в 2013 році, на каналі в YouTube у нього налічується майже півмільйона підписників. У 2017 році він також став учасником шоу "Інтуїція" на "Новому каналі".

Останнім часом Мопс жив в Бердичеві. Займався благодійністю, допомагав дитячим будинкам.

Мопс на "Новому каналі"

Мопс дядько Пес Instagram

Мопс дядько Пес Instagram

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Україні помер відомий актор театру і кіно. Він був визнаний народним артистом України та присвятив сцені майже півсотні років.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!