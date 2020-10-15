Помер популярний американський репер Saint Dog

Популярний американський репер Стівен Тронсон, більше відомий під сценічним ім'ям Saint Dog, помер в 44 роки.

Як пише видання TMZ, артист помер в будинку свого приятеля в Каліфорнії. Вранці 14 жовтня Тронсон несподівано почав задихатися. У такому стані його застав друг і викликав швидку допомогу, але лікарі запізнилися – до їхнього прибуття репер був уже мертвий.

Зазначається, що причини смерті будуть оголошені після розтину. Поліція не вважає, що смерть Saint Dog якось пов'язана з криміналом.

Saint Dog – американський репер, учасник оригінального складу Kottonmouth Kings. Засновник лейблу UScircleA Records. Гурт Kottonmouth Kings був заснований у 1994 році. Його учасники характеризували свій стиль, як "психоделічний хіп-хоп-панк-рок". Прославилися вони після того, як їхня пісня Suburban Life потрапила в саундтрек до фільму "Крик 2". Saint Dog записав також кілька сольних альбомів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США в чиказькому аеропорту помер відомий американський репер Juice Wrld (Джаред Ентоні Хіггінс). Йому був 21 рік.