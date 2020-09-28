Помер особистий фотограф Брежнєва Володимир Мусаельян

Російський фотожурналіст Володимир Мусаельян, який був особистим фотографом генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, помер у Москві.

Інформацію підтвердила його донька Марина. Мусаельяну був 81 рік, пише ТАСС.

Мусаельян почав працювати фотокореспондентом в 1960 році і знімав репортажі на найрізноманітніші теми – підготовку перших космічних екіпажів, запуски ракет, будівництво Байконура.

Володимир Мусаельян помер у Москві. РБК

Протягом 14 років Володимир Мусаельян працював особистим фотографом генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. Пізніше він також фотографував генсеків Юрія Андропова, Костянтина Черненка і Михайла Горбачова.

Володимир Мусаельян був особистим фотографом Брежнєва. Радіо Свобода

Після розвалу СРСР Мусаельян викладав на факультетах журналістики в МДУ і МДІМВ.

Володимир Мусаельян народився 8 липня 1939 року в Москві. Він із дитинства захоплювався фотографією, але після закінчення школи кілька років працював слюсарем-складальником, не залишаючи своє хобі. Після публікації його фоторобіт у журналі "Радянське фото", Мусаельяна запросили на стажування в Фотохроніку ТАСС, де він у результаті пропрацював понад 60 років.

Володимир Мусаельян фотографував Брежнєва на заходах. історик.рф

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