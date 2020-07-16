Помер оператор, який зняв фільми "Діамантова рука" і "Омелян Пугачов"

Олена Кордунова Люди 09:24, 16.07.2020 Оновлено: 09:56, 16.07.2020

У Росії на 89-му році життя помер кінооператор Ігор Черних, який зняв фільми "Діамантова рука", "Омелян Пугачов" і "Битва за Москву".

Близькі не розкривають причини смерті Черниха. Інформацію про смерть оператора підтвердили на сайті спілки кінематографістів Росії.

"Важко й гірко прощатися з нашим товаришем. Він був дуже інтелігентною, дуже доброю й чуйною людиною. Грав на гітарі й чудово співав", – йдеться в повідомленні.

Ігор Черних
Газета. Ру

За свою роботу Черних був нагороджений званням заслуженого діяча мистецтв РРФСР, а також йому було надано медаль "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня.

За свою кар'єру Черних зняв понад 20 фільмів. Найвідоміші з них – "Діамантова рука" і "Битва за Москву". Також в його списку значаться "Великий полководець Георгій Жуков", "Трагедія століття", "Велика дорога", "Особливо важливе завдання", "Омелян Пугачов" і інші картини.

Кадр з фільму "Діамантова рука"
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