Помер оператор фільму "Пригоди Шерлока Голмса"

Радянський і російський кінооператор Анатолій Лапшов, який зняв фільм "Пригоди Шерлока Голмса та доктора Вотсона", помер у ніч на 3 вересня на 72-му році життя.

Сумну новину повідомила кіностудія "Ленфільм". Причина смерті Лапшова поки не повідомляється.

"У ніч із 2 на 3 вересня помер видатний кінооператор "Ленфільму" Анатолій Петрович Лапшов. Кіностудія сумує разом із рідними і близькими", – йдеться в повідомленні.

Лапшову був 71 рік. belta.by

Зазначимо, що Лапшов народився 14 грудня 1948 року. У 1976 році він влаштувався на "Ленфільм", де пропрацював понад 40 років. Серед найпопулярніших його операторських робіт – фільми "Штормове попередження", "Свято Нептуна", "Вікно в Париж" та інші.

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