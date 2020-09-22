Помер оператор фільмів "Таксист" і "Скажений бик"

Ольга Веркалець Люди 09:02, 22.09.2020 Оновлено: 09:17, 22.09.2020

Американський кінематографіст Майкл Чепмен, який відомий своєю операторською роботою у фільмах "Таксист" та "Скажений бик", помер 20 вересня від застійної серцевої недостатності.

Режисеру було 84 роки. Його дружина Емі Голден Джонс підтвердила на своїй сторінці у Facebook смерть оператора.

"Майкл Чепмен, кохання всього мого дорослого життя, пройшло. Поки ми не зустрінемося знову", – зазначила Джонс.

Дружина Чемпена повідомила про його смерть.
Facebook Amy Holden Jones

Зазначимо, що Чепмен народився 21 листопада 1935 року в місті Бостон. Працював помічником оператора на зйомках фільмів "Хрещений батько" і "Щелепи". Він був двічі номінований на премію "Оскар" за найкращу операторську роботу у фільмах "Скажений бик" та "Втікач". Після зйомки стрічки "Таксист" його називали "поетом тротуарів".

Майкл Чемпен під час зйомок фільму.
Facebook Amy Holden Jones
Майкл Чепмен і Роберт де Ніро під час зйомок фільму "Скажений бик".
Facebook Amy Holden Jones
Майкл Чепмен помер у віці 84 років.
Facebook Amy Holden Jones

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний французький актор, режисер і сценарист Майкл Лонсдейл помер у віці 89 років. Він зіграв Гюґо Дракса у фільмі про Джеймса Бонда "Місячний гонщик", а також професора Еуара Лор'єба в "Замороженому".

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Військові навчання Україна-НАТО: британські десантники здійснили свою найбільшу за 20 років висадку

Студенти КНУ вийшли на протест через з'їзд "слуг": Корнієнко відповів

90-річний Чапкіс одружився вчетверте: дружина молодша за хореографа на 52 роки

В ЄС визнали Лукашенка незаконним президентом Білорусі

Переведення годинника 2020: коли Україна перейде на зимовий час