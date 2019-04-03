Помер Олексій Булдаков: що актор говорив про Україну і чому потрапив до ''Миротворця''

У середу, 3 квітня, стало відомо про раптову смерть російського актора Олексія Булдакова, зірка фільму "Особенности национальной охоты" помер на 69 році життя. Згідно з першою інформацією, через тромб, який відірвався.

За роки кар'єри артист неодноразово знімався в Україні і в своїх інтерв'ю після 2014 року зазначав, що переживає через трагічні подій в країні. Проте в 2017-му Булдаков потрапив до бази центру "Миротворець", так як вписався за анексію Криму Росією. OBOZREVATEL згадав, як актор пізніше пояснив своє рішення підтримати агресію Кремля по відношенню до України.

Фото: a-buldakov.ru

У 2014 році Олексій Булдаков виявився в числі тих російських діячів культури, які підписали офіційний лист, що висловив підтримку агресивній політиці Володимира Путіна по відношенню до України. Іншими словами, схвалив анексію півострова Крим. Своє рішення поставити підпис актор пояснив тим, що "переживав" через події і повірив російському телебаченню.

"Я був просто шокований тими новинами, які йшли з України. Я дивлюся те, що мені показують по нашому телебаченню. Коли йдуть із закритими обличчями і скандують "москалів на ножі", - розповів він в ефірі передачі "Неймовірна правда про зірок".

"Мені показують агітаційний плакати, де написано: "Слава Богу, що я не москаль". Уявляєте? І як я повинен реагувати на це? На українському телебаченні одна інфа йде, на російському - інша. Нас розривають. Я розумію, що це спеціально роблять. Показуйте все – щоб народ розумів, що відбувається", - додав він.

При цьому Булдаков підкреслив, що не відмовився від своєї позиції, яку висловив підписом за анексію Криму.

"Я вже підписав. Мені телефонують, кажуть: а можна коментарі? Які коментарі? Виходить, що я починаю виправдовуватися. Ну, це нерозумно", - заявив він.

У той же час актор стверджував, що ніякої війни між Україною та Росією бути не може. За "єдиний народ" він нібито особисто благав Бога.

"Я молю Бога, щоб... не дай Бог. Скільки українців живе на Русі і росіян в Україні. Рідні, близькі, свати, чоловіки. Як можна стріляти в єдиний народ в принципі? Це нереально просто. Особисто для мене це буде катастрофою. У мене стільки друзів тут. Я не знаю. Я навіть припустити собі не можу, що це може статися", - зізнавався Булдаков.

Фото: a-buldakov.ru

Саме за підпис в листі у 2017 році ім'я артиста внесли до списків добровольчого центру "Миротворець", який фіксує злочини проти національної безпеки України.

Як писав OBOZREVATEL, у Великобританії на 90-му році життя помер канадський актор Шейн Риммер, відомий фантастичною сагою "Зоряні війни" і фільмами про Джеймса Бонда.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.