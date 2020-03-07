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7 березня • оновлено в 17:53
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Помер один з братів-близнюків із фільму "Няньки"

1.2т
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Американський актор Девід Пол, відомий за головною роллю у фільмі "Няньки", помер у віці 62 років.

Артист помер за дві доби до дня народження. Про це повідомив його брат-близнюк Пітер, разом з яким Девід знімався в "Няньках", пише EOB.

Брати-близнюки з фільму "Няньки"

Брати-близнюки з фільму "Няньки"

Кинопоиск

Поки немає інформації про причини смерті актора. Джерела стверджують, що він помер уві сні.

Відзначимо, Девід і Пітер Поли прославилися в 80-і роки, знявшись в таких фільмах, як "Варвари", "Подвійні неприємності", "Няньки" та інші.

Девід Пол

Девід Пол

EOB

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий гравець команди КВН "Вірменська збірна" Овік Григорян помер у віці 25-років після того, як раптово впав в кому.

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Автор
Єва Романова
Теги
смерть кіно шоу-бизнес
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