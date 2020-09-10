Помер один із засновників гурту Kool & the Gang Рональд Белл

Один із засновників соул-гурту Kool & the Gang Рональд "Халіс" Белл помер 9 вересня у своєму будинку на Віргінських островах (США).

Про це розповів знайомий музиканта Суджату Мерфі. За його словами, артист помер неочікувано для всіх. Причину смерті він не повідомив, пише New York Post.

Рональд Белл народився 1 листопада 1951 року. Разом з братом Робертом і друзями в 1964 році заснував гурт Kool & the Gang. У 2015 році музичний колектив отримав зірку на "Алеї слави" в Голлівуді.

Kool & the Gang в 1970-х. Getty Images

Артист вважався неформальним лідером гурту. Він виконував ролі композитора, аранжувальника, продюсера, співака і саксофоніста. У 1978 році колектив отримав премію "Греммі" за саундтрек до фільму Джона Бедем "Лихоманка суботнього вечора".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній вокаліст групи The Temptations Брюс Вільямсон помер від коронавірусу 6 вересня у своєму будинку в Лас-Вегасі (США). Музиканту було 49 років.