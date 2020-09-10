Помер один із засновників гурту Kool & the Gang Рональд Белл

Ольга Веркалець Люди 15:39, 10.09.2020

Один із засновників соул-гурту Kool & the Gang Рональд "Халіс" Белл помер 9 вересня у своєму будинку на Віргінських островах (США).

Про це розповів знайомий музиканта Суджату Мерфі. За його словами, артист помер неочікувано для всіх. Причину смерті він не повідомив, пише New York Post.

Рональд Белл народився 1 листопада 1951 року. Разом з братом Робертом і друзями в 1964 році заснував гурт Kool & the Gang. У 2015 році музичний колектив отримав зірку на "Алеї слави" в Голлівуді.

Kool & the Gang в 1970-х.
Getty Images

Артист вважався неформальним лідером гурту. Він виконував ролі композитора, аранжувальника, продюсера, співака і саксофоніста. У 1978 році колектив отримав премію "Греммі" за саундтрек до фільму Джона Бедем "Лихоманка суботнього вечора".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній вокаліст групи The Temptations Брюс Вільямсон помер від коронавірусу 6 вересня у своєму будинку в Лас-Вегасі (США). Музиканту було 49 років.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Богдан заявив, що залишив Україну через "фізичну загрозу"

Зеленський – про зрив перемир'я на Донбасі: у нас немає зупинки на шляху до припинення війни

ОПУ про інспекцію з бойовиками: юридично – це ОБСЄ, але в супроводі представників сторін

Суд зобов'язав СБУ відкрити провадження за підозрою Єрмака в державній зраді і шпигунстві

Всю украинскую армию собираются опозорить