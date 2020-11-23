Помер один із засновників флешмобу Ice Bucket Challenge Патрік Куїнн

Один із засновників благодійного флешмобу Ice Bucket Challenge Патрік Куїнн помер у віці 37 років.

Про це повідомляється на його офіційній сторінці в Facebook. Куїнн помер від бокового аміотрофічного склерозу, цей діагноз був поставлений йому у 2013 році.

У 2014 році Куїнн став одним з натхненників благодійного флешмобу Ice Bucket Challenge, спрямованого на боротьбу з цим важким захворюванням нервової системи. За умовами челенджу учасники повинні облитися відром крижаної води, перерахувати гроші до фонду ALS Association і передати естафету ще трьом учасникам.

За короткий час флешмоб набув небаченої популярності. У ньому взяли участь багато світових знаменитостей, зокрема засновник Microsoft Білл Гейтс, засновник Facebook Марк Цукерберг, письменник Стівен Кінг, а також Тейлор Свіфт, Брітні Спірс, Ріанна, Леді Гага, Майлі Сайрус, Джастін Бібер, Ліндсі Лохан, Дженніфер Лопес, Роберт Дауні-молодший, Кріштіану Роналду й багато інших. Флешмоб допоміг зібрати близько 220 мільйонів доларів на вивчення захворювання.

До речі, другий засновник флешмобу Піт Фрейтс помер в грудні 2019 року у віці 34 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після побиття помер 71-річний український режисер Леонід Садовський.