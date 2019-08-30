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Помер один із найбагатших людей світу

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У ніч на п'ятницю, 30 серпня, в Англії помер у віці 93 років один із найбагатших людей планети – засновник транснаціональної корпорації Tetra Pak Ганс Раусинг.

Про це повідомляє з посиланням на заяву сім'ї Раусингів Reuters.

Раусинг очолив батьківську фірму Tetra Pak на початку 1950-х років і вивів тетраедричні упаковки для продуктів на світовий ринок.

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Ганс Раусинг помер в Англії

Ганс Раусинг помер в Англії

msn.com

Картонні пакети для молока дозволили Раусингу-молодшому створити з сімейної компанії зі штатом у шість осіб транснаціональну корпорацію з річним оборотом понад €10 млрд і понад 22 тис. співробітників. У XX столітті фірма стала лідером у виробництві пакувальних рішень.

Батько Ханса Рубен Раусинг створив Tetra Pak

Батько Ханса Рубен Раусинг створив Tetra Pak

itogi.ru

Раусинг входив до рейтингу найбагатших у світі – його статки оцінювалися в $12 млрд.

Помер засновник Tetra Pak

Помер засновник Tetra Pak

foodmarkets.ru

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Англія
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А я уже обрадовался, шо ПутЕн здох!
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