Помер один із найбагатших людей світу

У ніч на п'ятницю, 30 серпня, в Англії помер у віці 93 років один із найбагатших людей планети – засновник транснаціональної корпорації Tetra Pak Ганс Раусинг.
Про це повідомляє з посиланням на заяву сім'ї Раусингів Reuters.
Раусинг очолив батьківську фірму Tetra Pak на початку 1950-х років і вивів тетраедричні упаковки для продуктів на світовий ринок.
Ганс Раусинг помер в Англії
msn.com
Картонні пакети для молока дозволили Раусингу-молодшому створити з сімейної компанії зі штатом у шість осіб транснаціональну корпорацію з річним оборотом понад €10 млрд і понад 22 тис. співробітників. У XX столітті фірма стала лідером у виробництві пакувальних рішень.
Батько Ханса Рубен Раусинг створив Tetra Pak
itogi.ru
Раусинг входив до рейтингу найбагатших у світі – його статки оцінювалися в $12 млрд.
Помер засновник Tetra Pak
foodmarkets.ru
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