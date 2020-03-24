У вівторок, 24 березня, помер знаменитий оперний співак, народний артист України Анатолій Мокренко.

Відомий музикант помер на 88 році життя. Точна причина смерті поки невідома, повідомили на офіційному сайті Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.

Анатолій Мокренко Факти

"Відійшов у вічність видатний оперний співак, народний артист України, генеральний директор і художній керівник Національної опери України ім. Тараса Шевченка, професор НМАУ ім. Чайковського – Анатолій Юрійович Мокренко", – вказали в академії.

За словами родичів Мокренка, він серйозно хворів останні два роки. Його стан помітно погіршився в ніч на 24 березня – рідним двічі довелося викликати швидку допомогу. Медики так і не змогли врятувати артиста.

Анатолій Мокренко Worldclips.ru

Відзначимо, 22 січня 2020 року Анатолію Мокренку виповнилося 87 років. Він закінчив Київський політехнічний інститут за фахом гірничий інженер-технолог, а потім Київську консерваторію.

У 1963-1968 роках – соліст оперної студії Київської консерваторії, з 1965 року викладав у Київській консерваторії. З 1968 року – соліст Київського оперного театру.

У 1991-1999 року – гендиректор і художній керівник Національної опери України імені Т. Шевченка.

Удостоєний звань народного артиста України і СРСР.

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