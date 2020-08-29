Помер народний артист СРСР Володимир Андрєєв

Актор і режисер, народний артист СРСР Володимир Андрєєв помер у віці 90 років.

Про це повідомило видання "РИА Новости" з посиланням на ректора ГІТІСу Григорія Заславського. Про те, що стало причиною смерті артиста поки не повідомляється. Прощання з Андрєєвим, як зазначають інсайдери, імовірно, пройде 2 вересня.

Володимир Андрєєв народився 27 серпня 1930 року в Москві. З 1990 по 2012 роки він був художнім керівником Московського драматичного театру ім. М. Н. Єрмолової, у 2012 році став його президентом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 19 червня в Лондоні помер англійський актор і лауреат премій BAFTA і "Тоні" Йен Холм. Зірці трилогії "Володар кілець", де він зіграв Більбо Беггінса, було 88 років.