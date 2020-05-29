У Великобританії помер найстаріший чоловік у світі. У березні Боб Уейтон відсвяткував свій 112-й день народження.

Як пише видання BBC, причиною смерті стало онкологічне захворювання.

Боб Уейтон dailystar.co.uk

Уейтон народився 29 березня 1908 року, в британському місті Кінгстон-апон-Халл. Працював учителем та інженером. У Боба є троє дітей, десять онуків і 25 правнуків.

"Боб був незвичайною людиною. Він був зразком для наслідування, жив, цікавився та спілкувався з різними людьми з усього світу. Він дивився на кожного, як на брата або сестру, і вірив в любов, прийняття та турботу один про одного. Він також дбав про навколишнє середовище. Друга спальня в його квартирі була майстернею, заповненою меблями, вітряними млинами й головоломками, які він робив і продавав у цілях благодійності, часто зі шматочків дерева", – йдеться в заяві сім'ї.

Боб Уейтон goodmorningamerica.com

До нього найстарішим чоловіком вважали 112-річного японця Тітецу Ватанабе, але в лютому його не стало. 31 березня Боб потрапив у Книгу рекордів Гіннеса. Коли він дізнався про це, то сказав:

"Я не можу сказати, що мені приємно чути, що попередній рекордсмен помер, але я дуже радий, що мені вдалося прожити так довго й завести так багато друзів".

Боб Уейтон guinnessworldrecords.com

Примітно, що Уйетон відмовився приймати традиційні листівки від королеви, які в Британії направляються всім людям, старшим за 100 років.

"Я більше не хочу отримувати ці листівки, тому що мені вже прийшло штук 10, і я вважаю, що королеві не варто витрачати на це час і сили. Я вибрав ту з них, на якій вона посміхається й виглядає щасливою, і цю листівку я тримаю у себе на столі", – говорив він.

Боб Уейтон cgtn.com

Боб Уейтон metro.co.uk

Боб Уейтон BBC

Боб Уейтон nypost.com

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