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4 травня • оновлено в 23:01
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Помер музикант культового гурту "Ласковый май"

11.5т
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Російський продюсер Андрій Разін повідомив про смерть музиканта гурту "Ласковый май" Володимира Бойка.

Як пише на своїй сторінці в Instagram Разін, артист помер 3 травня через інсульт – до цього Бойко сильно хворів.

Гурту "Ласковый май"

Гурту "Ласковый май"

vesti.ua

За словами Разіна, Володимир Бойко був музичним продюсером гурту "Ласковый май" з 1989 року. Також він написав близько 25 пісень для колективу.

"Це такі хіти, як "Гидке каченя" і багато інших. Його пісні співав я, а також Наталія Грозовська та інші солісти гурту "Ласковый май". Багато пісень Володі стали шлягерами. Весь гурт "Ласковый май" сумує і приносить найщиріші співчуття рідним, і близьким Володі. Царство йому Небесне. Це велика втрата для гурту "Ласковый май", – пише Разін.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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