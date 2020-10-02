Помер музикант і близький друг Пугачової Олександр Кальянов

Радянський та російський естрадний співак Олександр Кальянов помер у віці 73 років.

Про це повідомила близька подруга музиканта Алла Пугачова на своїй сторінці в Instagram. Причина смерті поки не повідомляється.

"Близький друг і соратник, частина мого творчого життя. Слухайте його пісні і пом'яніть його. Царство йому небесне", – написала співачка.

Пугачова повідомила про смерть Кальянова. Instagram Алла Пугачова

Олександр Кальянов – музикант, композитор, аранжувальник, тричі лауреат премії "Шансон року". Спершу він працював звукорежисером в колективах "Червоні маки", "Фенікс", а пізніше працював у Барикіна і Пугачової.

Пізніше "примадонна" переконала його вийти на сцену в якості співака. У 1988 році він дебютував на "Різдвяних зустрічах з Аллою Пугачовою" з піснею "Старе кафе", яка відразу стала хітом. Всього Кальянов випустив 9 альбомів.

Алла Пугачова з Кальяновим (зліва). Штуки-Дрюки

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