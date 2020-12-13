Помер музикант гурту "Воскресение"
Помер гітарист російського рок-гурту "Воскресение" Андрій Сапунов. Йому було 64 роки.
Про смерть артиста повідомило видання "Бізнес Online" із посиланням на джерело. Крім того, кончину музиканта також підтвердила пресаташе колективу Нонна Абрамова.
"На превеликий жаль, це правда, наскільки я розумію, це був інфаркт. Зараз поки збираємо інформацію", – прокоментувала смерть представниця колективу для видання "РБК".
Причиною смерті називають інфаркт, зупинку серця.
Варто зазначити, що Сапунов був музикантом у кількох музичних колективах, не тільки у "Воскресение". Зокрема, він грав із гуртом "Олімпія", пізніше в колективі ВІА "Самоцвіти" і в "Лотос". 1994 року Сапунов увійшов до складу відродженого гурту "Воскресение". 2016 року музикант ухвалив рішення покинути гурт, за різними політичними поглядами з лідером колективу. Наприклад, артист відмовився їхати з концертом в окупований Крим із концертом.
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