Помер музикант гурту 'Воскресение'

Помер гітарист російської рок-гурту "Воскресение" Андрій Сапунов. Йому було 64 роки.

Про смерть артиста повідомило видання "Бізнес Online" з посиланням на джерело. Крім того, кончину музиканта також підтвердила прес-аташе колективу Нонна Абрамова.

"На превеликий жаль, це правда, наскільки я розумію, це був інфаркт. Зараз поки збираємо інформацію", – прокоментувала смерть представник колективу для видання "РБК".

Причиною смерті називають інфаркт, зупинка серця.

Варто відзначити, що Сапунов був музикантом в декількох музичних колективах, не тільки в "Воскресение". Так, він грав з гуртом "Олімпія", пізніше в колективі ВІА "Самоцвіти" і в "Лотос". 1994 року Сапунов увійшов до складу відродженого гурту "Воскресение". 2016 року музикант прийняв рішення покинути гурт, за різними політичними поглядами з лідером колективу. Так, артист відмовився їхати з концертом в окупований Крим з концертом.

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