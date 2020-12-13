Помер музикант гурту "Воскресение"
Помер гітарист російської рок-гурту "Воскресение" Андрій Сапунов. Йому було 64 роки.
Про смерть артиста повідомило видання "Бізнес Online" з посиланням на джерело. Крім того, кончину музиканта також підтвердила прес-аташе колективу Нонна Абрамова.
"На превеликий жаль, це правда, наскільки я розумію, це був інфаркт. Зараз поки збираємо інформацію", – прокоментувала смерть представник колективу для видання "РБК".
Причиною смерті називають інфаркт, зупинка серця.
Варто відзначити, що Сапунов був музикантом в декількох музичних колективах, не тільки в "Воскресение". Так, він грав з гуртом "Олімпія", пізніше в колективі ВІА "Самоцвіти" і в "Лотос". 1994 року Сапунов увійшов до складу відродженого гурту "Воскресение". 2016 року музикант прийняв рішення покинути гурт, за різними політичними поглядами з лідером колективу. Так, артист відмовився їхати з концертом в окупований Крим з концертом.
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