Помер музикант гурту "Дюна"

Помер клавішник відомої радянського і російського гурту "Дюна" Андрій Апухтін.

Про смерть музиканта повідомила дружина соліста колективу Віктора Рибіна Наталія Сенчукова на сторінці в Instagram.

"У гурті "Дюна" непоправна втрата. Сьогодні пішла з життя чудова людина і музикант Андрій Апухтін. Слів немає", – написала Сенчукова.

Про смерть музиканта повідомила дружина соліста колективу Віктора Рибіна Наталія Сенчукова. Instagram Наталії Сенчуковой

Причину смерті 58-річного музиканта не повідомляють. Як уточнила дружина Рибіна, Апухтін помер не від коронавіруса.

Варто відзначити, що Апухтін грав в "Дюні" з 1991 року. Колектив досяг піку популярності в 1990-х завдяки своїм хітам: "Країна Лимония", "Борька-бабій", "Привіт з великого бодуна" і "Комунальна квартира".

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