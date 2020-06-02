Помер Мирослав Скорик: добірка найкращих творів композитора

У понеділок, 1 червня, помер видатний композитор і музикознавець, основоположник української естрадної пісні Мирослав Скорик.

Він був автором багатьох концертів, балету і навіть опери, а широкій публіці добре відома його музика, написана для кіно. OBOZREVATEL пропонує читачам згадати найкращі твори композитора.

Мирослав Скорик Фото: foreignpolicy

Неймовірну популярність Мирослав Скорик отримав завдяки тому, що написав музику до кінострічки Сергія Параджанова "Тіні забутих предків", яку світ побачив у 1964 році.

Скорик написав музику до кінострічки "Тіні забутих предків"

Через рік після виходу стрічки, у 1965-му, на її основі Скорик створив сюїту для симфонічного оркестру "Гуцульський триптих".

Також варто згадати легендарний твір композитора "Мелодія", який був написаний до фільму "Високий перевал" (1981) і став духовним гімном України. Зазначимо, ця композиція неодноразово звучала у виконанні музикантів з різних куточків світу.

Не менш відомою є поема Скорика "Мойсей" (2001), яка славиться на весь світ. Опера була поставлена Львівським театром опери та балету імені Соломії Крушельницької. Цей твір також звучав на оперних сценах Києва, Варшави та Нью-Йорка.

У 2004-му Скорик написав "Карпатську рапсодію" для скрипки та фортепіано.

До речі, у своїх творах Скорик активно використовував стилістичні прийоми джазу, а часом писав і власне джазові п'єси.

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