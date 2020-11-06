Помер Михайло Жванецький: що говорив сатирик з Одеси про Україну

У п'ятницю, 6 жовтня, на 86 році життя помер відомий російський комік українського походження Михайло Жванецький.

Сатирик родом з Одеси, тому він не раз висловлював свою думку з приводу України. OBOZREVATEL зібрав його цитати про рідну країну.

"Я дуже хочу в Одесу – без неї не можу! Однак зараз, коли карантин, важко загадувати. Зазвичай в Одесі я проводжу все літо".

"Я все життя пишу тільки про Одесу. Це мої розповіді по всьому світу. Одеса – це перлина України. І все, що мені властиво: мова, гумор, характер, афоризми, всі мої крики, зойки, все, що я створюю і видаю, – з життя Одеси. З цим виступаю по всьому світу. Мені дали орден за мої розповіді про Одесу, і я його прийняв. Як мій тато-лікар прийняв в Одесі орден Трудового Червоного Прапора. Одеса – моя маленька країна".

"У Росії є те, що відрізняє її від України в гіршу сторону – озлоблене населення".

"Одесу люблю. Київ люблю, Дніпропетровськ поважаю. Це ж треба – стільки вождів за такий період. Ялту люблю. Севастополь, Харків, Донецьк".

"Що ще мене пов'язує з Україною, крім їжі, моря, повітря, гумору... Мабуть, люди, які важко живуть на її землі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року сатирикові нібито поставили "страшний діагноз, який вбив багатьох артистів". За інформацією ЗМІ, про хворобу чоловік дізнався ще до Нового року, який відзначав на батьківщині в Одесі.