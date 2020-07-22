Помер лідер рок-гурту Cardiacs Тім Сміт

Ольга Веркалець Люди 16:24, 22.07.2020

22 липня помер британський музикант Тім Сміт, відомий як лідер рок-групи Cardiacs. Йому було 59 років.

Точна причина смерті поки не відома. Проте у 2008 році артист переніс серцевий напад, після якого в нього розвинулася дистонія та функціональне порушення нервової системи, повідомляє видання NME.

Тім Сміт пережив серцевий напад
Cardiacs

Відзначимо, що Сміт народився 3 липня 1961 року. У 1977 році він заснував рок-групу Cardiacs разом з братом Джеймсом Смітом. Колектив випустив дев'ять альбомів, останній з яких, Guns, був опублікований в 1999 році.

Cardiacs не був всесвітньо відомим, проте учасники груп Radiohead, Blur і Napalm Death відзначають, що творчість колективу вплинула на їхню музику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лос-Анджелесі (США) помер відомий російський співак-шансоньє вірменського походження Бока (справжнє ім'я – Борис Давідян). Йому був 71 рік.

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