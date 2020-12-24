Помер легендарний музичний журналіст Олександр Євтушенко

Український журналіст, музичний оглядач, продюсер, радіо і телеведучий Олександр Євтушенко помер у віці 63 років.

Про це на особистій сторінці в Facebook повідомив письменник Анатолій Дністровий. Причина смерті знаменитості не уточнюється. Однак відомо, що Олександр довгий час боровся з хворобою енцефалопатія (синдром дифузного ураження головного мозку. – Ред.).

"Не стало Олександра Євтушенка – першого професійного музичного критика епохи Незалежності, професійного історика української популярної та молодіжної музики останніх 30-ти років", – написав Анатолій.

Євтушенко був фундатором музичної журналістики в Україні – редактор першої музичної газети "Аудіо-толока", першого журналу про музику "ГалаS" та інших видань цього напрямку, вів програму "Тинди-Ринди", випускав музичні альбоми.

Журналіст працював з такими провідними українськими виданнями, як "День", "ПІК", "Собеседник", "Дзеркало тижня" та іншими.

Крім того, Євтушенко працював над розвитком жанру української рок-музики. Вів радіопередачу "Рок української вдачі" (25 радіоесе про видатні рок-гурти України), працював ведучим програми "Музичний острів" на Радіо "Свобода".

Також він виступав як пресаташе найзнаковіших українських фестивалів, як "Червона рута", "Перлини сезону", "Таврійські Ігри", "Альтернатива. Львів", "Мазепа-фест. Полтава".

Прощання з Олександром Євтушенком відбудеться 26 грудня о 11:00 на території крематорію Байкового кладовища (Київ).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 25 липня помер Пітер Грін, один із засновників британо-американського рок-гурту Fleetwood Mac. Музиканту було 73 роки.