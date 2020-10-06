Помер легендарний рок-гітарист Едді Ван Гален

Один із засновників популярного хард-рок гурту Van Halen, Едді Ван Гален помер у віці 65 років у США.

Музикант, який входив до рейтингу "100 найкращих гітаристів усіх часів" Rolling Stone, довгий час боровся з раком горла. Про смерть рокера 6 жовтня повідомив його син Вольф на особистій сторінці в Twitter.

"Мені не віриться, що доводиться це писати, але мій батько, Едвард Людовік Ван Гален, програв свою довгу і важку битву з раком горла. Це сталося вранці. Моє серце розбите, і я не думаю, що зможу повністю відновитися від цієї втрати. Я дуже люблю тебе, тату", – написав він.

Про смерть знаменитого музиканта повідомив його син. Twitter Вольфа Ван Галена

Відзначимо, гурт Van Halen був створений 1974 року братами Едвардом і Алексом Ван Галенами. У 1980-і Van Halen були піонерами важкого року, їхні шоу супроводжувалися яскравими світлошумовими виставами, а самі музиканти, виходили на сцену в епатажних образах – згодом цей стиль отримав глем-рок. У США вони вважалися одним з найпопулярніших рок-колективів.

Van Halen були одним з найпопулярніших рок-гуртів у США. Google Sites

За роки існування гурт випустив 12 альбомів, 10 з яких стали мультиплатиновими. На рахунку Van Halen кілька премій "Греммі" та інших престижних нагород. Гурт дотепер не припинив існування.

Едді Ван Гален у молодості. mirtesen.ru

У 2007 році гурт Van Halen внесли до "Зали слави рок-н-ролу", сам же Едді Ван Гален увійшов до списку "100 найкращих гітаристів усіх часів" за версією журналу Rolling Stone. Музикант популяризував техніку теппінгу – гри на гітарі за допомогою ударів по струнах пальцями обох рук.

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