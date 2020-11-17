Помер легендарний режисер Роман Віктюк

У Росії у вівторок, 17 листопада, помер знаменитий режисер, народний артист України Роман Віктюк. Йому було 84 роки.

Причиною смерті могли стати ускладнення після коронавірусу – Віктюк був госпіталізований із хворобою кілька тижнів тому. Про його смерть повідомили в дирекції московського Театру Романа Віктюка, пише ТАСС.

"Роман Григорович помер у лікарні, це трапилося сьогодні", – сказало джерело. Час і місце прощання будуть відомі пізніше.

Роман Віктюк помер на 85 році життя. Журнал "Естет"

27 жовтня стало відомо, що Роман Віктюк був госпіталізований із коронавірусом.

Віктюк народився 1936 року у Львові. З 1970-х років ставив спектаклі в різних театрах Москви: "Царську охоту" в Театрі ім. Моссовета, "Чоловік і дружина знімуть кімнату" і "Татуйовану троянду" – у МХАТі. У 1988 році на сцені театру "Сатирикон" поставив свій найзнаменитіший спектакль "Служниці", в якому всі ролі грали чоловіки. А через три роки спектаклем "М. Баттерфляй" відкрив Театр Романа Віктюка.

Роман Віктюк. Росія – Культура

На рахунку режисера понад 250 вистав, створених у театрах Росії, України, Литви, Латвії, Італії, США, Фінляндії та інших країн.

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