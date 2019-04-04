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Помер легендарний режисер Георгій Данелія: що відомо

6.5тЧитати матеріал російською

В Москві у віці 88 років помер легендарний радянський режисер Георгій Данелія.

Видатний кінематографіст довгий час боровся із серйозною хворобою. Про смерть повідомила родина Данелії, пише "Новая газета".

У лютому 2019 року Георгій Данелія потрапив у реанімацію через важку задишку. 88-річного Данелію госпіталізували із запаленням легенів у важкому стані. У реанімації лікарі ввели його у штучну кому.

За кілька днів до смерті його стан різко погіршився, розвинулися дихальна і серцева недостатність, лікування ускладнювалося сепсисом. Офіційною причиною смерті є зупинка серця.

Георгій Данелія

Георгій Данелія

Россия – Культура

Георгій Данелія народився у Тифлісі (Тбілісі, Грузія) 25 серпня 1930 року, але вже через рік його сім'я переїхала до Москви. У 50-х роках він закінчив Московський архітектурний інститут і працював архітектором в Інституті проектування міст.

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Гучна популярність прийшла до режисера у 1964 році після виходу ліричної комедії "Я шагаю по Москве". Серед інших його кіноробіт — "Тридцать три", "Не горюй!", "Совсем пропащий!", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза".

Данелія виступив сценаристом більшості своїх фільмів, а також співавтором сценаріїв таких кінокартин, як "Джентельмены удачи", "Француз" і "Привет от Чарли Трубача". Він також знявся в епізодичних ролях у декількох фільмах.

Новина доповнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У січні 2019 року Держагенція України з питань кіно опублікувала оновлений список заборонених для показу фільмів, куди увійшли "Настя" і "Орел і решка" Георгія Данелії.

  • Раніше Данелія побажав Україні миру, зазначивши, що у нього "немає позиції в сьогоднішньому конфлікті".

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РосіяМосква
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Новини Росіїрадянське кіно
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