Помер легендарний регі-музикант Тутс Хібберт

Ямайський музикант та лідер гурту Toots & the Maytals Тутс Хібберт, який стояв біля витоків музичного жанру регі, помер у віці 77 років.

Про це повідомляє The Guardian. За словами видання, артист помер в оточенні своєї родини в Університетській лікарні в Кінгстоні, Ямайка. Причина смерті Хібберта не розголошується.

Тутс Натаніель Хібберт в молодості. thenewspocket.com

Тутс Хібберт заснував гурт Toots & the Maytals у 1960-х роках. Він став одним з основоположників музичного стилю регі. Пізніше музичний журнал Rolling Stone включив музиканта в список топ-100 найвеличніших співаків усіх часів. У 2005 році гурт Toots & the Maytals був нагороджена премією "Греммі" в номінації "Найкращий регі-альбом" за платівку True Love.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 25 липня помер Пітер Грін, один із засновників британо-американського рок-гурту Fleetwood Mac. Музиканту було 73 роки.