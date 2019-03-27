Помер легендарний радянський космонавт Валерій Биковський

У Росії на 85-му році життя помер відомий радянський льотчик-космонавт і двічі Герой Радянського Союзу Валерій Биковський.

Відповідну інформацію підтвердили в Центрі підготовки космонавтів у коментарі ТАСС, уточнивши, що його не стало 27 березня.

Причина смерті не уточнюється. Про місце і дату похорону поки також не повідомляється. За даними "Павло-Посадские известия", у зв'язку зі смертю космонавта глава міського округу Павловський Посад Олег Соковиков висловив співчуття рідним і близьким.

Валерій Биковський

"Валерій Федорович був для всіх жителів Павловського Посада рідною і близькою людиною. Майже щороку він приїжджав до рідного міста і зустрічався з трудовими колективами, молоддю, розповідаючи про першіх космонавтів Землі. У цьому році в місті планується відкрити музей Биковського. Нехай він стане нашим внеском у пам'ять про великого земляка", – сказав він.

Валерій Биковський народився 2 серпня 1934 року в місті Павловський Посад Московської області. У 1960 році він увійшов до складу загону космонавтів одним із перших під час першого набору з ВВС.

Валерій Биковський і Зигмунд Йен

Биковський здійснив три польоти в космос загальною тривалістю 20 діб 17 годин 47 хвилин 21 секунди. У першому був командира корабля "Восток-5" із 14 по 19 червня 1963 року. Тривалість польоту тоді склала 4 доби 23 години 6 хвилин.

У другому польоті, який тривав 7 діб 21 годину 52 хвилини 17 секунд, Биковський також був командиром корабля "Союз-22".

Третій політ здійснив як командир радянсько-німецького екіпажу на кораблі "Союз-31". Він був внесений до списку почесних громадян Берліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 січня 2018 року помер перший космонавт України Леонід Каденюк у віці 67 років.

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