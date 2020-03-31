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31 березня • оновлено в 10:44
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Помер легендарний радянський драматург Леонід Зорін: що відомо

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У вівторок, 31 березня помер знаменитий в СРСР драматург і сценарист Леонід Зорін.

Зорін пішов з життя на 96-му році. Інформацію підтвердила його дружина Тетяна, пише ТАСС.

"Він помер сьогодні вночі від зупинки серця. Чоловік давно і важко хворів", – зазначила вдова.

Лоенід Зорін – відомий радянський письменник, поет, перекладач, драматург і сценарист.

На рахунку Зоріна понад 50 п'єс, серед яких "Царське полювання", "Варшавська мелодія", "Покровські ворота", "Мідна бабуся", "Союз одиноких сердець".

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Автор
Єва Романова
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