Помер легендарний італійський композитор Морріконе

Єва Романова Люди 09:51, 6.07.2020 Оновлено: 11:11, 6.07.2020

У понеділок, 6 червня, стало відомо, що помер легендарний італійський композитор, якого називали "королем саундтреків", Енніо Морріконе.

Останні кілька днів музикант перебував у клініці у важкому стані після падіння. Про це пише видання ANSA

У 91-річного Марріконе діагностували перелом стегнової кістки. Лікарі не змогли його врятувати. У ніч на 6 липня митець помер.

Енніо Морріконе
neoclassica.ru

Композитор відомий як автор музики для кіно і телебачення. Він написав саундтреки до більш ніж 400 фільмів і телесеріалів. Морріконе – володар двох премій "Оскар", а також безлічі інших нагород. За музику до фільму "Недоторканні" був удостоєний премії "Греммі" у 1988 році.

Дивіться також відео з найкращими композиціями Морріконе:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії раптово помер російський актор театру і кіно Віктор Проскурін. Йому було 68 років.

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