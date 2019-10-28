Помер легендарний дисидент, який відверто посилав Путіна

У понеділок, 28 жовтня, на 77-му році життя помер колишній радянський дисидент і письменник Володимир Буковський.

Так, він пішов з життя в лікарні Кембриджа від зупинки серця, повідомляється на його офіційному сайті. Зазначається, що в останні роки у Буковського було слабке здоров'я.

Володимир Буковський Фото: tass.ru

Буковський народився у 1942 році в місті Белебей в Башкирії, де його сім'я перебувала в евакуації. Після повернення в Москву він став одним з активних учасників дисидентського руху: організовував зібрання, поширював заборонену літературу.

Буковського кілька разів заарештовували і відправляли на примусове лікування. В цілому він провів в ув'язненні 12 років.

Владимир Буковский Фото: zakon.kz

У 1976 році СРСР обміняв Буковського на лідера чилійських комуністів Луїса Корвалана. Відтоді він оселився в Кембриджі. Однак навіть після переїзду Володимир продовжив писати про політичні переслідування в СРСР.

Нагадаємо, що у 2014 році він також зробив провокаційну пропозицію п'ятому президенту України Петру Порошенку: "Я готовий приїхати і навчити Порошенко посилати Путіна. У мене хороший досвід".

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