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28 жовтня • оновлено в 08:02
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Помер легендарний дисидент, який відверто посилав Путіна

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У понеділок, 28 жовтня, на 77-му році життя помер колишній радянський дисидент і письменник Володимир Буковський.

Так, він пішов з життя в лікарні Кембриджа від зупинки серця, повідомляється на його офіційному сайті. Зазначається, що в останні роки у Буковського було слабке здоров'я.

Володимир Буковський

Володимир Буковський

Фото: tass.ru

Буковський народився у 1942 році в місті Белебей в Башкирії, де його сім'я перебувала в евакуації. Після повернення в Москву він став одним з активних учасників дисидентського руху: організовував зібрання, поширював заборонену літературу.

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Буковського кілька разів заарештовували і відправляли на примусове лікування. В цілому він провів в ув'язненні 12 років.

Владимир Буковский

Владимир Буковский

Фото: zakon.kz

У 1976 році СРСР обміняв Буковського на лідера чилійських комуністів Луїса Корвалана. Відтоді він оселився в Кембриджі. Однак навіть після переїзду Володимир продовжив писати про політичні переслідування в СРСР.

Нагадаємо, що у 2014 році він також зробив провокаційну пропозицію п'ятому президенту України Петру Порошенку: "Я готовий приїхати і навчити Порошенко посилати Путіна. У мене хороший досвід".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві раптово помер відомий журналіст і редактор Олег Нипадимка.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Володмімір Буковський
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Куролесов Вася
Куролесов Вася
Ну теперь он легенда...
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Надо ему звание героя украины дать за то, что он путина посылал!
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