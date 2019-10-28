Помер легендарний дисидент Буковський: що він говорив про Україну

У понеділок, 28 жовтня, у Великобританії у віці 77 років помер радянський дисидент і письменник Володимир Буковський.

Так, його смерть наступила в результаті зупинки серця. OBOZREVATEL пропонує читачам згадати головні висловлювання Буковського про Україну (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Буковський Фото: РБК

Про загрозу розпаду України

Така загроза у вас була раніше, був момент дуже небезпечний. Всі ці мовні проблеми, які починали спекулювати, думаю, що не під впливом Москви, українізація... Що насправді можна зробити дуже поступово, дуже спокійно, починаючи зі шкільного віку і не можна це нав'язувати. Ось це була небезпека розколу на Захід і Схід. Зараз її набагато менше.

Найбільша небезпека України не в зовнішніх ворогах, а у внутрішньому бардаку: корупції і т.д. Ви можете в цьому потонути, це може вас потягнути на дно... Вам потрібно оновлення, нові люди в уряді. Читайте: "Бал сатани!" Що говорив про Україну пропагандист Корчевніков

Володимир Буковський Фото: krymr.com

Про Путіна і України

Як не дивно, вам допоміг пан Путін. Ви повинні його вважати батьком засновником своєї нової нації. Тому що він наїхав на вас, змусив людей об'єднатися, незалежно від їхніх мовних уподобань. Відродилася армія, відродився дух народний, адже вони відбилися від російських. Це народ, це добровольці... в цей момент бюрократія сиділа і чесала голову! Ось на Майдані, в березні, я дивився пряму трансляцію звідти, я зрозумів, що народжується нова європейська нація.

Про переговори Порошенко і Путіна в Мінську (2015 рік)

Поступатися ніяк не можна і миритися не треба. Поки ворог на твоїй території, переговори вести не можна. Це — де-факто визнавати поразку... Тому Путіну треба подивитися в очі і сказати: "Путін, йди ось ти ось туди". І все. Я готовий до Петра Олексійовича приїхати до Києва і навчити посилати. У мене хороший досвід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві раптово помер відомий журналіст і редактор Олег Нипадимка.

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