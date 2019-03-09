Помер легендарний актор Володимир Етуш

На 97-му році життя 9 березня помер радянський і російський актор театру і кіно Володимир Етуш.

За даними КП, інформацію про смерть підтвердила його донька Раїса, а також директор Театру імені Вахтангова.

Повідомляється, що це сталося о 12:30 (11:30 за Києвом) в лікарні, куди його госпіталізували напередодні. Похорони відбудуться на Новодівичому кладовищі, в алеї акторів Театру ім. Вахтагнова. Громадянська панахида пройде в самому театрі.

За словами дочки легендарного актора, причиною смерті виявилася зупинка серця. Як з'ясувалося, 8 березня його госпіталізували через погіршення стану здоров'я.

Володимира Етуша багато хто знає за ролями у фільмах "Кавказская пленница" і "Иван Васильевич меняет профессию" великого комедіографа Леоніда Гайдая.

Зазвичай йому пропонували грати корисливих і хитруватих чоловіків, пройдисвітів і гротескних персонажів, які викликали сміх.

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Етуш народився 6 травня 1922 року в Москві в єврейській родині. Він був добровольцем у Великій Вітчизняній війні, а пізніше був направлений до школи військових перекладачів до Ставрополя. У 1943 році носив звання лейтенанта, а остання військова посада — помічник начальника штабу 581-го Червонопрапорного стрілецького полку з тилу.

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Ще в школі Етуш читав розповіді Антона Чехова, після чого почав займатися в художній самодіяльності. Він хотів стати режисером, але провалився на іспитах в ГИТИС і поступив у Щукінське училище при театрі Вахтангова, де готували акторів. У 1943 році в Запорізькій області він був важко поранений.

У трупі Театру імені Вахтангова Етуш став одним з провідних акторів. Він був викладачем, професором училища імені Щукіна, художнім керівником свого першого акторського курсу, а в 1987 році зайняв посаду ректора училища.

Перша роль актора була в історичній картині Михайла Ромма "Адмірал Ушаков". У його фільмографії налічується 36 картин, а в театрі він зіграв масу ролей.

За своє життя легендарний актор отримав 10 престижних премій, в тому числі "Кришталевий Турандот" і "Золота маска".

Його персонажі у багатьох фільмах говорили такі фрази, які в підсумку стали "крилатими". Яскраві ролі в його кар'єрі: Шпак ("Иван Васильевич меняет профессию"), Карабас-Барабас ("Приключения Буратино"), товариш Саахов ("Кавказская пленница").

Прихильники терористів "ДНР" назвали Етуша "відважним солдатом, який звільняв від фашистів Донбас", згадавши, що він воював в цьому регіоні під час Другої світової війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2018 року Етуша екстрено госпіталізували в Москві. Йому стало погано на відпочинку в Італії.

25 листопада "Бенефіс" за участю 96-річного Етуша був скасований у зв'язку з поганим самопочуттям актора. А вперше після хвороби він з'явився на сцені в грудні 2018 року.

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