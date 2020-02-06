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7 лютого • оновлено в 09:27
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Помер легендарний актор Кірк Дуглас

19.1т
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Відомий американський актор "золотої епохи Голлівуду" Кірк Дуглас помер 5 лютого у віці 103 років.

Про це поінформувала сім'я актора, зокрема його знаменитий син Майкл Дуглас. Заяву було опубліковано в журналі People.

"Для всього світу він був легендою, актором із золотого століття кіно, гуманістом, чия прихильність справедливості і справі, в яку він вірив, встановлювали стандарт, якого ми всі повинні прагнути", – зазначили рідні загиблого.

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Як повідомлялося, ще у 1996 році у Дугласа трапився інсульт. Йому так і не вдалося остаточно оговтатися від його наслідків. Це поклало кінець його кар'єрі.

Кірк Дуглас є лауреатом премій "Оскар", "Золотий глобус", "Золотий ведмідь", "Сезар". Також він – володар премії Гільдії кіноакторів США.

Однією з найвідоміших акторських робіт є фільм "Спартак". Також він знімався у фільмах "Жага до життя", "Великі дерева" і "Чемпіон". Всього на його рахунку більш ніж 90 ролей.

Майкл Дуглас і Кірк Дуглас

Майкл Дуглас і Кірк Дуглас

24smi

Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійський актор, музикант і модель Гаррі Хейнс, відомий завдяки серіалу "Американська історія жахів", помер у віці 27 років.

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Автор
Катерина Луговська
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Мир его праху. Кстати, многие не знают, у секс-символа 90-х Шерон Стоун в 2001 году тоже был инсульт. Она продолжает сниматься в кино, только в лёгких ролях, без физических и психологических нагрузок.
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Шкода, свого часу Кірк Дуглас був кумиром багатьох молодих людей в усьому світі. Фільми з його участю купував навіть СРСР, зокрема, колись культові "Чемпіон" і "Спартак"... Людина прожила повноцінне, насичене яскравими подіями і смислами життя... Але цього могло б не бути, якщо б його майбутні батьки у 1910 р. не втекли з території Російської імперії (сучасна територія Білорусі)!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Что тут скажешь? Достойный был актёр, годный. И прожил долгую и насыщенную жизнь. Дай Бог каждому. R.I.P.
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