Помер легендарний актор Кірк Дуглас

Відомий американський актор "золотої епохи Голлівуду" Кірк Дуглас помер 5 лютого у віці 103 років.

Про це поінформувала сім'я актора, зокрема його знаменитий син Майкл Дуглас. Заяву було опубліковано в журналі People.

"Для всього світу він був легендою, актором із золотого століття кіно, гуманістом, чия прихильність справедливості і справі, в яку він вірив, встановлювали стандарт, якого ми всі повинні прагнути", – зазначили рідні загиблого.

Як повідомлялося, ще у 1996 році у Дугласа трапився інсульт. Йому так і не вдалося остаточно оговтатися від його наслідків. Це поклало кінець його кар'єрі.

Кірк Дуглас є лауреатом премій "Оскар", "Золотий глобус", "Золотий ведмідь", "Сезар". Також він – володар премії Гільдії кіноакторів США.

Однією з найвідоміших акторських робіт є фільм "Спартак". Також він знімався у фільмах "Жага до життя", "Великі дерева" і "Чемпіон". Всього на його рахунку більш ніж 90 ролей.

Майкл Дуглас і Кірк Дуглас 24smi

Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійський актор, музикант і модель Гаррі Хейнс, відомий завдяки серіалу "Американська історія жахів", помер у віці 27 років.

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