Помер легенда футболу Марадона: що відомо про його особисте життя і обраниць зірки

25 листопада помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона. Крім вражаючої спортивної кар'єри, він також був відомий і бурхливим особистим життям.

Марадона був офіційно одружений один раз, проте у нього було безліч романів як під час шлюбу, так і після нього. У видатного спортсмена є п'ятеро дітей: три доньки і двоє синів. Також в мережі розповсюджували чутки про те, що у нього є ще троє дітей, які народилися на Кубі, де футболіст проходив тривале лікування від наркозалежності. Чи відповідають вони дійсності – невідомо. Детальніше про особисте життя Дієго Марадони – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Єдиною законною дружиною Дієго Марадони була Клаудія Вільяфаньє. З нею футболіст познайомився на дискотеці в Буенос-Айресі в 1977 році, і вже на наступний день він представив її батькам. Пара прожила разом 26 років. Разом вони переїхали в Барселону, потім в Неаполь, де в 1987-му народилася їхня перша донька Дальма, названа так на честь матері гравця. У 1989-му на світ з'явилася друга дочка, Джанніна – майбутня дружина нападника "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро. Тоді ж в 1989-му пара зіграла весілля – розкішно і з розмахом.

Шлюб тривав 14 років – Клаудія завжди була поруч з ним і підтримувала чоловіка під час його хвороб, скандалів та невдач. У 2003 році Вільяфаньє подала на розлучення, колишньому подружжю вдалося зберегти теплі дружні стосунки.

З італійкою Крістіною Сінагрою Марадона зустрічався під час шлюбу з Вільяфаньє. Зокрема, їхній роман розвивався і коли Клаудія була вагітна старшою дочкою Дальмою. В 1986 році Сінагра народила футболістові первістка – сина Дієго-молодшого. Футболіст довгий час не визнавав дитину, і вперше публічно назвав його своїм сином тільки через 30 років – в 2016-му. Відзначимо, Дієго Сінагру в Італії вважають зіркою пляжного футболу.

До Сінагри у Марадони був у 1982 році короткий зв'язок з Лусією Галан – 21-річною аргентинською акторкою і співачкою. Стосунки, про які стало відомо тільки 30 років по тому, не тривали довго, але, за словами Лусії, це було "справжнє кохання".

Наступна позашлюбна дитина з'явився у Марадони в 1996 році. 20-річна Валерія Сабалайн народила йому дочку Жанну, яка познайомилася з батьком тільки в 2013-му. Після цього дочка і іменитий батько підтримували теплі стосунки і нерідко з'являлися разом на публічних заходах.

Ще одного сина на ім'я Дієго – Дієго Фернандо – Марадоні народила в 2013 році модель Вероніка Охеда, з якою вони познайомилися за вісім років до цього. Стосунки були важкими – наркотики, зради, сім'я Марадони відмовлялася приймати її, і в підсумку ексфутболіст покинув Вероніку на п'ятому місяці вагітності. Свого молодшого сина він визнав одразу.

Оліве та Марадона вперше зустрілися ще в 2010-му, але стосунки закрутилися лише три роки по тому. Їхній роман був одним з найбільш бурхливих в житті футболіста. У лютому 2014 року спортсмен зробив дівчині пропозицію, але стати його другою офіційною дружиною Росіо так і не змогла. У квітні того ж року, коли пара жила в ОАЕ, Оліве звинуватила Дієго в домашньому насильстві, той у відповідь подавав на неї заяву в поліцію, в якій розповів, що обраниця вкрала у нього речей на загальну суму 400 тисяч євро. Через це 24-річна дівчина змушена була 15 годин просидіти в тюремній камері. В результаті пара розлучилася зі скандалом.

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