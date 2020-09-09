Помер легенда електронної музики Саймеон Кокс

Юля Ухіна Люди 20:41, 9.09.2020 Оновлено: 20:43, 9.09.2020

Легенда електронної музики, один із засновників гурту Silver Apples Саймеон Кокс помер у віці 82 років.

Про це повідомляє портал Daily Star. Причиною смерті став фіброз легенів, від якого музикант страждав останні роки.

Саймеон Кокс. Daily Star

Саймеон Кокс народився в Теннессі у 1938 році, виріс в Новому Орлеані (США). Разом з барабанщиком Денні Тейлором вони створили дует Silver Apples у 1967 році. Перший альбом групи вийшов у 1968 році, для його запису Кокс зібрав власний музичний інструмент.

Саймеон Кокс в молодості. Daily Star

Також музикант працював репортером на телебаченні в Мобілі, штат Алабама, у 1970-х та 80-х роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чехії 5 вересня помер володар премії "Оскар", відомий режисер Іржі Менцель. Йому було 82 роки.

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