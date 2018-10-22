МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Помер лауреат Нобелівської премії із хімії, який пережив ядерне бомбардування

2.2тЧитати матеріал російською

Японський хімік і біолог Осаму Симомура, який отримав Нобелівську премію із хімії за відкриття і розвиток використання зеленого флуоресцентного білка, помер у віці 90 років.

Симомура удостоївся престижної нагороди у 2008 році разом із двома американськими вченими — Роджером Тсьєном і Мартіном Чалфі. Про це повідомляє NHK.

Zhang Yuwei / ZumaPress / Globallookpress.com

Zhang Yuwei / ZumaPress / Globallookpress.com

Новини
Смертельна ДТП із ''Дизель Шоу'': постраждала актриса зробила першу заяву

Зелений флуоресцентний білок медузи Aequorea victoria, який він вивчав, нині слугує міткою для визначення кількості синтезованого у клітині білка і для доказу присутності в ній специфічних сполук.

Перед смертю вчений повернувся у Нагасакі, щоб провести час із сім'єю.

Як раніше писав OBOZREVATEL, вчені записали моторошні звуки в Антарктиді.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги