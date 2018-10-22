Помер лауреат Нобелівської премії із хімії, який пережив ядерне бомбардування

Японський хімік і біолог Осаму Симомура, який отримав Нобелівську премію із хімії за відкриття і розвиток використання зеленого флуоресцентного білка, помер у віці 90 років.

Симомура удостоївся престижної нагороди у 2008 році разом із двома американськими вченими — Роджером Тсьєном і Мартіном Чалфі. Про це повідомляє NHK.

Zhang Yuwei / ZumaPress / Globallookpress.com

Зелений флуоресцентний білок медузи Aequorea victoria, який він вивчав, нині слугує міткою для визначення кількості синтезованого у клітині білка і для доказу присутності в ній специфічних сполук.

Перед смертю вчений повернувся у Нагасакі, щоб провести час із сім'єю.

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