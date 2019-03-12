Помер колишній чоловік Лоліти Мілявської

Колишній чоловік російської співачки українського походження Лоліти Мілявської Арнольд Співаковський помер у 51 рік.

Про це артистка особисто повідомила в своєму Instagram-акаунті, уточнивши, що він зіграв головну роль в її житті.

"У моєму житті, ти зіграв головну роль. Ти. Даремні слова розради, які вимовлено будь-якими людьми. Люблю всіх, кого ти любив на цій Землі. Обіцяю не залишати", – підписала під його знімком Лоліта, не уточнивши причину смерті.

Лоліта Мілявська скріншот

Співаковський був директором готельного бізнесу. Він керував московським готелем "Пекін". З Мілявською вони жили в цивільному шлюбі в кінці 90-х років. При цьому офіційно відносини вони майже не афішували.

У 2002 році він проходив у "кокаїновій справі". Зокрема, Співаковського звинувачували в незаконному зберіганні наркотиків в особливо великих розмірах. При чому адвокати бізнесмена запевняли, що кокаїн йому підкинули. Більш того, в 2017 році в ЗМІ повідомлялося, що його затримали в Іспанії за підозрою у відмиванні грошей.

Лоліта Мілявська і Арнольд Співаковський super.ru

Нагадаємо, що у Лоліти було п'ять офіційних шлюбів, з яких найгучнішим був з Олександром Цекало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лоліта назвала Крим частиною України, засудивши будь-яку війну. Вона зазначила, що не бере участі в політичних іграх. Після цього зізнання співачка стала жертвою жорсткого обману.

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