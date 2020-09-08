Помер голос епохи – легендарний диктор Українського радіо Микола Козій

У понеділок, 7 вересня, на 80-му році життя помер легендарний український диктор, актор дубляжу Микола Козій.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook керівник Громадської радіомовлення, генеральний продюсер "UA:Українське радіо" Дмитро Хоркін, Козій був голосом епохи.

"Помер Микола Козій, легендарний диктор Українського радіо і перший бренд-войс телеканалу "1+1". Йому було 79 років. Голос епохи. Світла пам'ять, Маестро", – написав Хоркін.

Facebook Дмитра Хоркіна.

Саме Козій озвучував українською мовою Томос про надання автокефалії Православній церкві України.

Він вважався одним з кращих кращих українських радіодикторів. Також озвучував багато популярних телесеріалів і програм, зокрема пізнавальних передач Українського радіо для шкільної молоді, які виходили в 1980-і роки. З середини 1990-х був одним з ведучих ранкової інформаційної програми НРКУ.

На 80-му році життя помер Микола Козій. Фото zaxid.net

Козій брав участь в дублюванні і озвучуванні фільмів "Король говорить", "Ноїв ковчег", телесеріалів "Альф", "Коломбо", мультсеріалів "Паровоз Томас та його друзі" і "Трансформери".

Також він озвучив безліч аудіокниг, передач французької телекомпанії FCI. Багато читачів Українського товариства сліпих вважали Козія кращим диктором аудіокниг.

Крім того, Козій читав текст для першої україномовної Біблії в аудіоформаті.

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