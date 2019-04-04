Помер Георгій Данелія: що режисер "Міміно" говорив про Україну

У четвер, 4 квітня, у віці 88 років помер легендарний радянський режисер Георгій Данелія.

Його не стало в одній з лікарень Москви. Режисер "Міміно", "Кін-дза-дза" і багатьох інших відомих фільмів довгий час боровся з серйозною хворобою.

В останні роки Георгій Данелія рідко давав інтерв'ю, але і в цих рідкісних випадках не приховував свого несхвалення від дій Росії в Україні. Втім, різкого засудження теж не висловлював, вважаючи за краще доживати свій вік в спокої.

"Я постійно слухаю російські, грузинські, українські та англійські телепрограми. Слухаю і ні чорта не розумію! Начебто всі говорять правду, але нічого не сходиться. У мене немає позиції в сьогоднішньому конфлікті. Я щиро не розумію, що насправді відбувається. Але я занадто люблю Україну, щоб залишатися в стороні. Знаю, що в українському суспільстві з'явилося відторгнення до всього російського. Але це неправильно. Так свого часу було і в грузинському суспільстві, коли в 2008 році почалася війна з Росією. і це теж було неправильно . Давайте відокремлювати мух від відліт", - говорив він в інтерв'ю"Гордону" в квітні 2014 року.

"Мені абсолютно байдуже, федерація, не федерація. Але насильно заганяти власних громадян в одну корзину і в ній всім буцатися, по-моєму, немає сенсу. Я добре знаю Центральну і Західну Україну, яка тяжіє до Заходу. Я добре знаю Східну Україну, яка тяжіє до Росії. Україна – красива країна з талановитим і добрим народом. Але я щиро не розумію, що відбувається. Лише відчуваю, що чим далі, тим гірше".

"Мені дзвонили і прихильники "нашого Криму", і противники. Просили підписати листи на підтримку і проти. Я ні того, ні іншого не зробив. Я ж стара людина і пам'ятаю, як в 1950-х роках оголосили, що Крим став українським. у мене багато було друзів-моряків, наприклад капітан далекого плавання і письменник Віктор Конецкий. Для них це була справжня трагедія! І думаю, що якби Крим просто відокремився від України і став самостійним, було б краще. Хоча Бог його знає, у мене немає єдиної думки на цей рахунок", - розповідав Данелія"Собеседнику"вже в травні 2016 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У січні 2019 року Держагенцію України з питань кіно опублікувало оновлений список заборонених для показу фільмів, куди увійшли "Настя" і "Орел і решка" Георгія Данелії.

Раніше Данелія побажав Україні миру, зазначивши, що у нього "немає позиції в сьогоднішньому конфлікті".

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