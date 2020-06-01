Помер генеральний продюсер "Поле чудес" Анатолій Гольдфедер

Генеральний продюсер телепередачі "Поле чудес" Анатолій Гольдфедер помер у віці 69 років.

Про це повідомив ТАСС з посиланням на художнього керівника і ведучого програми Леоніда Якубовича.За його словами, Анатолій давно лежав в лікарні.

Анатолій Гольдфедер з дружиною Фото: Звездач

"Анатолій досить давно лежав в лікарні, потрапив з хворим серцем, потім біопсія кілька місяців тому показала, що у нього лейкоз. Пізніше до всього іншого виявили й коронавірус. Перевели до Боткінської лікарні, де він і помер", – розповів Якубович.

За словами телеведучого, Гольдфедер був "феноменальним організатором", завдяки якому "Поле чудес" стало успішним.

Леонід Якубович та Анатолій Гольдфедер

"Він був феноменальним організатором, людиною зі старої гвардії... Я навіть не уявляю собі, що буде далі, ми дружили понад 40 років. Загинув мій брат, це все, що я можу сказати. Все, що буде далі відбуватися зі мною та з передачею – наслідок того, що він нам залишив", – сказав Якубович.

Анатолій Гольдфедер народився 28 квітня 1951 року в Москві. Закінчив режисерський факультет Державного інституту театрального мистецтва імені А. В. Луначарського. На "Поле чудес" працював з 1998 року. Директором передачі став 1 вересня 2003 року.

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