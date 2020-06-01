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1 червня • оновлено в 15:18
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Помер генеральний продюсер "Поле чудес" Анатолій Гольдфедер

2.8т
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Генеральний продюсер телепередачі "Поле чудес" Анатолій Гольдфедер помер у віці 69 років.

Про це повідомив ТАСС з посиланням на художнього керівника і ведучого програми Леоніда Якубовича.За його словами, Анатолій давно лежав в лікарні.

Анатолій Гольдфедер з дружиною

Анатолій Гольдфедер з дружиною

Фото: Звездач

"Анатолій досить давно лежав в лікарні, потрапив з хворим серцем, потім біопсія кілька місяців тому показала, що у нього лейкоз. Пізніше до всього іншого виявили й коронавірус. Перевели до Боткінської лікарні, де він і помер", – розповів Якубович.

За словами телеведучого, Гольдфедер був "феноменальним організатором", завдяки якому "Поле чудес" стало успішним.

Леонід Якубович та Анатолій Гольдфедер

Леонід Якубович та Анатолій Гольдфедер

"Він був феноменальним організатором, людиною зі старої гвардії... Я навіть не уявляю собі, що буде далі, ми дружили понад 40 років. Загинув мій брат, це все, що я можу сказати. Все, що буде далі відбуватися зі мною та з передачею – наслідок того, що він нам залишив", – сказав Якубович.

Анатолій Гольдфедер народився 28 квітня 1951 року в Москві. Закінчив режисерський факультет Державного інституту театрального мистецтва імені А. В. Луначарського. На "Поле чудес" працював з 1998 року. Директором передачі став 1 вересня 2003 року.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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