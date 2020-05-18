Помер французький актор Мішель Пікколі

Марія Дідик люди 16:24, 18.05.2020

Французький актор кіно і театру Мішель Пікколі помер. Йому було 94 роки.

Пікколі пішов з життя 12 травня в оточенні своєї дружини Людівін і дітей, пише leРarisien.

Друг актора і колишній директор Каннського кінофестивалю Жиля Жакоба повідомив, що причиною смерті став інсульт.

Пікколі народився 27 грудня 1925 року. За свою кар'єру він зіграв більш ніж у двохстах картинах, неодноразово був визнаний гідним головної французької кінопремії "Сезар". Слава до актора прийшла здебільшого після фільму "Презирство" (Le mеpris, 1963) Жан-Люка Годара.

Як раніше писав OBOZREVATEL, американський актор, зірка серіалів "Друзі" і "Американська сімейка" Фред Віллард помер у віці 86 років.

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