Помер ексучасник культового гурту AC/DC Пол Меттерс

Юля Ухіна Люди 12:15, 16.10.2020 Оновлено: 12:21, 16.10.2020

Помер колишній учасник культового австралійського рок-гурту AC/DC – бас-гітарист Пол Меттерс.

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на приятеля артиста Рода Уескомба. За словами інсайдерів, смерть Меттерса була викликана "проблемами зі здоров'ям, пов'язаними з його рок-н-рольним способом життя", які дали про себе знати в літньому віці.

Пол Меттерс приєднався до гурту AC/DC у 1975-му році, замінивши басиста Ларрі ван Крідта. Згодом він був звільнений тодішнім лідером колективу – вокалістом та автор пісень Бон Скоттом. Місце Меттерса зайняв Марк Еванс.

Пол Меттерс (другий зліва) з колективом AC/DC
express.co.uk

Пол Меттерс також виступав у складі гурту Armageddon. В кінці життя він жив на допомогу з інвалідності і не займався музикою.

Гурт AC/DC вважається піонером хард-року та хеві-метала. Колектив продав понад 200 мільйонів екземплярів альбомів по всьому світу. В цілому AC/DC є найуспішнішим та найвідомішим рок-гуртом з Австралії та одним з найпопулярніших у світі.

Пол Меттерс (вгорі праворуч) був звільнений з гурту AC/DC у 1975 році
thesun.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер популярний американський репер Стівен Тронсон, більше відомий під сценічним ім'ям Saint Dog. Йому було 44 роки.

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