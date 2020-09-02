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Помер екссоліст "Ласкового мая" Олександр Пріко

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
5,4 т.
Олександр Пріко помер від раку легені

Олександр Пріко помер від раку легень. Radarmedia

Соліст першого складу групи "Ласковый май", музикант і композитор Олександр Пріко помер 2 вересня від раку легень.

Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram продюсер музичного колективу Андрій Разін. Останні роки життя 47-річна знаменитість жив у Санкт-Петербурзі (Росія), де після завершення музичної кар'єри влаштувався працювати монтажником.

"Для всіх музикантів групи "Ласковый май" – це велика втрата. Останнім часом ми з ним часто зустрічалися. Саша Пріко підтримував мене в конфлікті з Юрою Шатуновим, за що йому величезне спасибі. Царство йому Небесне. Ми з його дружиною Оленою робили все можливе, щоб врятувати Сашу, але рак не дозволив нам цього зробити", – написав Разін.

Олександр Пріко зліва

Олександр Пріко зліва Peterburg2

Нагадаємо, 29 липня музиканта у важкому стані госпіталізували з коронавірусом в одну з лікарень в Санкт-Петербурзі. Згодом лікарі заявили, що після COVID-19 у нього розвинувся рак легені. Нещодавно стан хворого різко погіршився, він страждав від кашлю і болю в грудях.

Олександр Пріко виховувався в Акбулакському дитячому будинку і слідом за Юрієм Шатуновим був переведений в інтернат №2 міста Оренбург. На початку 1988 року Разін привіз його в Москву в якості соліста "Ласкового мая". Однак в 1989 році він пішов у групу "Мама".

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