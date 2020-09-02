Помер екссоліст "Ласкового мая" Олександр Пріко

Соліст першого складу групи "Ласковый май", музикант і композитор Олександр Пріко помер 2 вересня від раку легень.

Про це повідомив на своїй сторінці в Instagram продюсер музичного колективу Андрій Разін. Останні роки життя 47-річна знаменитість жив у Санкт-Петербурзі (Росія), де після завершення музичної кар'єри влаштувався працювати монтажником.

"Для всіх музикантів групи "Ласковый май" – це велика втрата. Останнім часом ми з ним часто зустрічалися. Саша Пріко підтримував мене в конфлікті з Юрою Шатуновим, за що йому величезне спасибі. Царство йому Небесне. Ми з його дружиною Оленою робили все можливе, щоб врятувати Сашу, але рак не дозволив нам цього зробити", – написав Разін.

Олександр Пріко зліва Peterburg2

Нагадаємо, 29 липня музиканта у важкому стані госпіталізували з коронавірусом в одну з лікарень в Санкт-Петербурзі. Згодом лікарі заявили, що після COVID-19 у нього розвинувся рак легені. Нещодавно стан хворого різко погіршився, він страждав від кашлю і болю в грудях.

Олександр Пріко виховувався в Акбулакському дитячому будинку і слідом за Юрієм Шатуновим був переведений в інтернат №2 міста Оренбург. На початку 1988 року Разін привіз його в Москву в якості соліста "Ласкового мая". Однак в 1989 році він пішов у групу "Мама".

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