Помер екссоліст гурту Uriah Heep Кен Генслі

Британський рок-музикант Кен Генслі, який прославився як соліст гурту Uriah Heep, помер у віці 75 років.

Трагічною новиною поділився брат артиста Тревор Генслі на особистій сторінці у Facebook. Причини смерті не розголошуються.

"Я пишу це з важким серцем, але повинен сказати вам, що мій брат Кен Генслі помер у середу (4 листопада. – Ред.) ввечері. Його прекрасна дружина Моніка була поруч і втішала його в останні хвилини життя. Ми всі спустошені цієї трагічною та неймовірно несподіваною втратою, тому просимо вас дати нам трохи часу, щоб змиритися з нею", – йдеться в пості.

Кен Генслі виступав у колективі Uriah Heep із 1970-го по 1980 рік. Він прославився як талановитий композитор, клавішник і соліст гурту. Генслі написав для Uriah Heep такі хіти, як Lady In Black, Free Me, Stealin, а композиція Easy Livin – стала світовим хітом. У 1980 році Генслі покинув гурт і зайнявся сольною кар'єрою.

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