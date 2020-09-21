Помер ексглава PepsiCo Дональд Кендалл, який пригощав газованою водою Хрущова

Колишній генеральний директор корпорації PepsiCo Дональд Кендалл, який пригощав газованою водою Микиту Хрущова, помер у віці 99 років.

Про це повідомляється на сайті компанії. Зазначається, що у Дональда залишилися 55-річна дружина Бім, четверо дітей та десять онуків.

"Всі ми в PepsiCo спустошені кончиною Дона Кендалла. Дон був творцем сім'ї PepsiCo. Він був невблаганний у розвитку нашого бізнесу, безстрашний лідер і неперевершений продавець... У нього залишилися 55-річна дружина Бім, його четверо дітей і десять онуків, а також його родина із сотень тисяч нинішніх і колишніх співробітників PepsiCo", – йдеться в повідомленні.

Дональд Кендалл. bloomberg.com

Дональд Кендалл займав пост гендиректора Pepsi Cola і PepsiCo протягом 23 років. Офіційно він пішов у відставку у 1986 році, проте залишався довіреним радником та адвокатом лідерів PepsiCo, служачи компанії в цілому 39 років.

Нагадаємо, що саме Кендалл був тією людиною, яка зуміла пригостити Pepsi першого секретаря ЦК КПРС Микиту Хрущова під час національної виставки США, яка проходила в Москві у 1959 році. У 70-х роках саме Кендалл організував бартерну угоду, в рамках якої радянська горілка продавалася в США, а в СРСР було налагоджено виробництво газованої води Pepsi.

Микита Хрущов (другий зліва) пробує пепсі-колу. bloombergquint.com

Зліва направо: Дональд Кендалл, Микита Хрущов, Річард Ніксон, Климент Ворошилов і Анастас Мікоян

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